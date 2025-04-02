Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehir bazlı tarife geliyor

Elektrik faturalarındaki düzenlemenin ardından, doğal gazda da faturalandırma sistemi değişiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artık doğal gaz faturalarında şehirlerin yıllık ortalama tüketimlerini esas alacak. Bu kapsamda sıcak ve soğuk iklime sahip iller arasında daha adil bir faturalandırma gerçekleşecek.

Yeni tarifeyle ortalama tüketimin üstüne çıkan aboneler, gerçek maliyet üzerinden ücret ödeyecek. Altında kalanlar ise devlet destekli mevcut fiyatlardan faydalanacak. Yeni tarifenin bu yıl sonuna doğru uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Kışı sert geçiren illerde tüketim de fatura da daha fazla

Türkiye genelinde ise en çok doğal gaz tüketimi 1.401 m³ ile Hakkari’de, en az tüketim ise 521 m³ ile Adana’da. 2023 yılı verilerine göre doğal gaz tüketiminde Hakkari'yi Erzurum, Ardahan, Muş ve Ağrı gibi Türkiye'nin kış dönemini en sert geçiren şehirleri izliyor.

En az tüketimde ise Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya gibi kışı daha ılık geçiren iller başı çekiyor.

Nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul'un ortalama tüketimi 869 m³, Ankara'nın 1.067 m³, İzmir'İn ise 736 m³ olarak dikkat çekiyor.

Elektrikte uygulama başladı

Bu yıl başında elektrikte yürürlüğe giren maliyet esaslı tarife ile yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan mesken aboneleri, elektriği gerçek maliyet üzerinden kullanmaya başladı. Şimdi aynı sistem doğal gaz için de hayata geçiriliyor.

Düzenlemeyle, devletin enerji sübvansiyonlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi, enerji kullanımında verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımı amaçlanıyor.