Doğal gaz keşfi: Günlük üretim 10 milyon metreküpü geçer
Dünya Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara ile eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklayarak "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanıma sunmak" dedi.
Dünya Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara ile eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, Karadeniz'de büyük doğalgaz keşfini değerlendirdi. Ali Arif Aktürk, "Günlük üretimin 10- 12 milyon metreküpü geçeceğini düşünmüyorum. Kış döneminde 20’de birini karşılayacak gaz miktarı. 2023 agresif bir hedef. Yüzey tesisleri tasarlandıktan sonra üç beş kuyu açılması gerekiyor. Derinlik çok fazla. Yüzen platformlarla yapılması gerekiyor. Türkiye, mutlaka yüzen platformları kiralar" değerlendirmesinde bulundu.