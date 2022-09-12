Doğal gaz sübvansiyon miktarı 150 milyar liraya ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün Programı" kapsamında Beykoz'da vatandaşlarla ve partililerle buluştu.

Burada enerji Türkiye ve küresel enerji piyasasına ilişkin açıklama yapan Dönmez, Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz kullandığını, bunun tamamının ithal kaynaklardan karşılandığını söyledi.

Dünya genelinde enerjinin gündemin ilk sırasında yer aldığını anlatan Dönmez, "Hamd olsun, ülkemizde ne enerji kaynakları açısından ne de gıda kaynakları açısından sıkıntı yaşanmadı.” İfadesini kullandı.

Enerjide küresel anlamda fiyat artışlarının yaşandığına dikkat çeken Dönmez, "Yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içindeyim. Fiyatları da piyasaları da yakından takip ederim. Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum. 2 sene önce bin metreküp doğal gaz 150 dolardı. Şimdi yaklaşık 2 bin 500 dolar. İki hafta önce 3 bin 500 dolarlara kadar çıkmıştı. Petrolün varil fiyatları salgın döneminde 50 doların altına gerilemişti, 140 dolara çıktı. Şimdi de 90-100 dolar bandında bir fiyat seyri söz konusu." ifadelerini kullandı.

“Sübvansiyonlar iki yarıda da sürecek”

Küresel fiyat artışlarından vatandaşı korumak için çabaladıklarını söyleyen Dönmez, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl elektrik ve doğal gazda uyguladığımız sübvansiyon miktarı 100 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl sadece doğal gazdakini söyleyeyim. İlk 6 ayda sübvansiyon tutarımız 150 milyar lira oldu. Yaklaşık olarak, ilk 6 ayda kişi başı 1800 - 2 bin liralık bir katkı sağladık. 4 kişilik bir aile örneğinden ilk ayda 7-8 bin lirayı vatandaşımıza yansıtmadan kaynağında karşılamış olduk. Bu, ikinci yarı yılda da aynı şekilde devam edecek.”