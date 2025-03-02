Doğal gaz tüketiminde tarihi rekor!

Türkiye’de şubat ayında etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte, doğal gaz girişinde hem günlük hem de aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıldı. Gaz arzı kesintisiz şekilde sağlanırken, tüketimde de rekor seviyeler kaydedildi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) verilerine göre, şubatın ilk 10 gününde günlük gaz giriş miktarı 300 milyon metreküpün üzerinde gerçekleşti. 25 Şubat’ta ise 320,7 milyon metreküple en yüksek seviyeye ulaşıldı. Aylık bazda ise toplam gaz giriş miktarı 8 milyar 74 milyon metreküpü aşarak yeni bir rekora imza attı.

Bu yılın kış aylarında şebekeye giren doğal gaz miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 4,9 milyar metreküp artış gösterdi. Yüzde 26,4’lük bu artışla Aralık 2024 ile Ocak-Şubat 2025 döneminde toplam gaz girişi 23 milyar 403 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Tüketimde de rekor kırıldı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle günlük doğal gaz tüketiminde de yeni rekorlar kaydedildi. BOTAŞ’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamaya göre, 7 Şubat’ta 300 milyon metreküp, 24 Şubat’ta ise 333,7 milyon metreküp tüketim gerçekleşti.

Geniş tedarik ağıyla süreklilik sağlandı

Yüksek giriş ve tüketim rakamları, Türkiye’nin gelişmiş doğal gaz tedarik altyapısı sayesinde sorunsuz karşılandı. Ülkeye gaz girişi, yerli üretim, boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikiyle sağlanıyor.

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretim kapasitesi şu an 7 milyon metreküp seviyesinde bulunurken, bu miktarın ay sonunda 9,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Türkiye’ye gaz akışı, Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkmenistan’dan boru hatlarıyla, ABD ve Cezayir gibi ülkelerden ise LNG olarak sağlanıyor.

Doğal gaz erişimi yaygınlaşıyor

2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de doğal gaz abone sayısı 21,9 milyona ulaşırken, doğal gaz erişimi olan nüfus 72,3 milyon olarak hesaplandı. Doğal gaz, ülke genelinde 81 ilde 907 yerleşim yerine ulaştırılmış durumda.