"Doğal taşta tanıtım eksik ve yetersiz"

07 Mayıs 2018

Türkiye ihracatta 2018’in Ocak, Şubat ve Mart ayından sonra Nisan ayında da ihracat rekoru kırarken maden sektörü hızlı başladığı 2018’in Nisan ayını yüzde 17’lik bir gerilemeyle kapattı. Maden ihracat sektöründeki önemli bir kalem olan doğal taş ürünleri tahminlerin aksine geçen yılın nisan ayına göre yaklaşık yüzde 6’lık kayıp verdi. Türk Mermer Maden Vakfı Başkanı Ersoy Erol sektörde faaliyet gösteren tüm firmaları bu tablo karşısında uyarırken sektördeki birlikleri de acil bir eylem planı hazırlanması yönünde harekete geçmeye çağırıyor.

Türkiye`nin taş zenginliğine sahip bir ülke olduğunu ancak taş işleme, modayı yakalama ve kendini tanıtma konularında sıkıntılarının bulunduğunu belirten Ersoy Erol şunları kaydetti:

“Doğal taş ihracatında nisan ayında yaşadığımız bu gerilemenin geçici olduğuna inanıyor ve umuyorum. Türk doğal taşının farklı renk skalası ve kalitesi aynı zamanda sahip olduğumuz rezervler göz önüne alındığında doğal taş ihracatımızdaki yüzde 5’lik bir düşüş bile tahammülü zor bir tablo ortaya çıkarıyor. Bunun ana sebepleri arasında İhracat pazarlarımızı genişletememiş olmamız yatıyor.

Yani alternatif olarak özellikle işlenmiş mermeri tüm dünya ülkelerine pazarlayabilecek kapasiteye sahibiz. Çin’e ya da Hindistan’a ham blok satışımız devam ederken dünya genelinde mimar ve mühendislik şirketleriyle irtibata geçilip projelerde özel ölçü ve ebatlarda işlenmiş mermer üretimimiz artırılabilir. Türk Doğal taşını ve Türk firmalarını sadece fuarlarda temsilinin yeterli gelmediğini görüyorum. Mimar ve mühendislerle birebir kurulacak ilişkiler için farklı bir strateji de izlenmeli. Uluslararası tanıtıma yönelik firmaların kendilerini tanıtabilecek ve potansiyel müşteri bulabilmeleri için internet teknolojilerinden faydalanmaları gerekir.

Ayrıca doğal taşlarda moda çok önemli bir kavramdır. Ocak sahipleri ve fabrikalar modayı takip edip ve ona göre ocakları çalıştırabilmeli. Türkiye dünya doğal taş modasını yönlendirebilecek çeşitliliğe ve rezerve sahip bir ülke. Yatırımlarımızı modası olan taşlara yönelik yapmalıyız. Ama tabi bazen şunu da duyuyoruz sektörümüzdeki kamuoyu ve bürokratik engellerden dolayı ocak için ruhsat izini alıncaya kadar o taşın modası geçiyor.

Doğal taş ihracatı yaptığımız ülkelerin ki bunlar Çin, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan, gelmekte sektörümüzün geleceği için uluslararası pazardaki satış ve tanıtım çabalarının eksik ve yetersiz olduğuna inanıyorum. Türk Doğal taş sektörünün tüm paydaşları olarak -ki sektörümüz yaklaşık bin 500 ocak, 2 binin üzerinde fabrika, küçük ölçekli 9 bin atölye ve 350 bin kişilik istihdamı ile oldukça kalabalık bir aile- birbirimizle fiyat kırarak rekabet edeceğimize önümüzde duran ve dünya genelinde kaliteli taşları ürettiği düşünülen İtalya ile rekabet halinde olmalıyız.”