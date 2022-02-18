Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kaç TL?

Enerji fiyatlarının artması sonrasında doğalgaz desteği yapılması yönünde karar verildi. Doğalgaz desteği başvuruları öncesinde açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Yanık, doğalgaz desteği başvuru işlemlerinin başladığını duyururken, vatandaşlar e-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden doğalgaz desteği başvurusu yapabilecekler.

Doğalgaz desteği ne kadar?

Belirlenen kriterlere uyan vatandaşların başvuruları değerlendirilecek ve buna göre doğalgaz desteği verilecek. 4 milyon haneye bu kapsamda yılda 2 defa ödenmek üzere 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapılacak. Başlayan başvurular sonrasında doğalgaz desteği ödemeleri mart ayının ikinci yarısından itibaren yapılacak. Doğalgaz desteği kapsamında yapılacak yardım miktarının ise 3 milyar liraya yakın olması bekleniyor.

Destek en fazla bin 150 lira olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile bin 150 lira arasında değişecek” dedi.

Bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteği’ni hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” ifadelerini kullandı.