Doğalgaz fiyatlarına %15 zam
Konut tüketicileri ve kademe 1 tüketicileri için doğalgaz satış fiyatlarına yüzde 14.97 zam yapıldı.
Mehmet KARA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) doğalgaz satış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gitti.
BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve kademe 1 aboneleri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14.97 oranında artış yapıldı.
Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerindeki tüketiciler, Organize Sanayi Bölgeleri, CNG üretimi amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler için uygulanan fiyatlar ise ortalama yüzde 13.73 oranında arttırıldı. Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerli.