ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Doğalgaz fiyatlarına %15 zam

Konut tüketicileri ve kademe 1 tüketicileri için doğalgaz satış fiyatlarına yüzde 14.97 zam yapıldı.

Doğalgaz fiyatlarına %15 zam
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) doğalgaz satış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gitti.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve kademe 1 aboneleri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14.97 oranında artış yapıldı.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerindeki tüketiciler, Organize Sanayi Bölgeleri, CNG üretimi amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler için uygulanan fiyatlar ise ortalama yüzde 13.73 oranında arttırıldı. Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerli.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap