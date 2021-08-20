Doğalgaz ithalatında yeni dönem: Uygulama 'Azerbaycan'la başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) özel şirketlerin boru hatları vasıtasıyla spot doğalgaz ithalatı için başvuru yapabileceği süreyi bir yıldan üç yıla çıkardı. Uygulama Azerbaycan'dan ithal edilen gaz ile başlayacak.

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre; karar, Türkiye'nin uzun vadeli doğalgaz alım kontratlarının sona ermesiyle birlikte izleyeceği enerji stratejisinin bir parçası olarak alındı.

Karar 1 Ekim'de devreye alınacak vadeli doğalgaz piyasasıyla birlikte Türkiye enerji piyasalarında serbestliği artıracak.

Şirketler daha önce ithalat kapasitesi başvurularını bir yıllık süre için alabiliyordu. Kararla şirketlerin üçer yıllık dönemler için ithalat yapabilmelerine imkan tanındı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın Türkiye'nin arz güvenliğinin yanı sıra özel şirketlerin satıcı ülkelerle yapacakları müzakerelerde avantaj sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz'a göre karar ile Türkiye'nin orta vadeli spot doğalgaz ithalat potansiyelinin planlanabilmesini kolaylaştıracak ve daha öngörülebilir bir ithalat portföyü oluşmasına katkıda bulunacak.

Şirketlerin başvuruları ilk aşamada sadece Azerbaycan gazı için alınacak. Bu kapsamda Azerbaycan'dan ulusal şebekeye gaz girişinin gerçekleştiği Türkgözü, TANAP Seyitgazi ve TANAP Trakya giriş noktaları için başvuru alınacak.

Türkiye'nin 1990'lı yıllarda yaptığı doğalgaz alım anlaşmaları 20 yıl ve daha uzun dönemli olduğu gibi, ithalat fiyatının petrol ve dolara endekslenmesi gibi esnek olmayan şartlar barındırıyor.

Günümüzde ise küresel doğalgaz ticaretinde spot anlaşmaların payı artarken, fiyatlar borsalarda belirleniyor. Yılmaz Türkiye'deki doğalgaz ticaret düzenlemelerini de bu gelişmeler ışığında güncellediklerini ifade etti.