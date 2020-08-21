Doğalgaz keşfi dünya basınında geniş yer buldu

21 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya basınında yankı uyandırdı.

Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı.

ABD'de yayın yapan The Washington Post haberi, 'Erdoğan Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı' şeklinde duyurdu. Gazete, Türkiye’nin Karadeniz’deki keşfi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların kullandığı “İthalatın azaltılmasına yardımcı olacak” ifadesini ön plana çıkardı.

Euronews, bulunan gazın 2023`te kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ise Türkiye’nin keşfini ‘Türkiye Karadeniz’de büyük bir doğalgaz keşfinde bulundu” şeklinde verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerine geniş yer ayrılırken, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime dikkat çekildi.

Rus basını: Türkiye, Rus gazına alternatif arıyor

Rus Vesti.ru internet sitesi, Karadeniz’deki doğal gaz keşfini “Türkiye, Rus gazına alternatif arıyor” başlığıyla verdi.

Rus haber ajansı İnterfaks’ın “Türkiye Karadeniz’de büyük doğal gaz sahası keşfetti” başlığıyla verdiği haberde, sahanın 320 milyar metreküp hacme sahip bulunduğu ve bunun Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi olduğu bilgisine yer verildi.

Pravda gazetesinin de “Türkiye Karadeniz’de doğal gaz buldu” başlığıyla aktardığı habere göre, Türkiye’nin Karadeniz’in yanı sıra Doğu Akdeniz’de de araştırma faaliyetleri yürüttüğüne işaret edildi.

Gürcistan'ın en büyük haber ajanslarından biri olan İnterpressnews, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. İnterpressnews, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervleri keşfettiğini doğruladı" başlığıyla haberi yayınladı.

Kazakistan ulusal haber ajansı Kazinform, haberine "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz kuyusu buldu" başlığı attı.

Asya-Pasifik basınında geniş yer buldu

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz keşfine dair açıklamasını, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz keşfetti" başlığıyla gördü.

China Daily gazetesindeki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin önemli miktarda doğal gaz rezervi bulduğuna dair açıklamaları detaylarıyla haberleştirildi.

Japonya'nın JIJI haber ajansı, doğal gaz keşfini, "Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfi" , Kyodo ajansı "Türkiye açıklarında büyük çapta doğal gaz sahası keşfi, şimdiye dek en büyüğü" başlığıyla gördü.

Ekonomi gazetesi Sankei ise doğal gaz rezervine ilişkin haberinde, "Türk Lirası'nın ani yükselişi rezerv keşfine bağlı bir diriliş tohumu mu?" başlığını tercih etti.

Güney Kore basınından The Korea Times, "Türkiye, Karadeniz kıyılarında geniş doğal gaz rezervi buldu" başlığıyla gelişmeleri yansıttı.

Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettik