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Doğalgaz kontratları gözden geçirilsin

Türkiye’nin gaz HUB’ı haline gelebilmesi için, mevcut doğalgaz ithalat kontratlarının piyasalaşma üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Doğalgaz kontratları gözden geçirilsin
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