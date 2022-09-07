Doğalgaz Tüketim Desteği nedir? Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimler alabilir?
Doğalgaz Tüketim Desteği açıklaması Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Geçtiğimiz yıl uygulamada olan doğalgaz yardımının bu yıl da devam edeceği belirtilirken, doğalgaz yardımı başvuru süreci de başladı. Peki doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Kimler Doğalgaz Tüketim Desteğinden faydalanabilir?
Doğalgaz yardımı başvuru süreci başladı. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin bu yıl da devam edeceğini açıkladı.
Doğalgaz yardımı başvuru tarihleri 5 Eylül itibariyle başlarken, vatandaşlar Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekler.
Kimler Doğalgaz Tüketim Desteği alabilir?
Doğalgaz yardımı başvuru şartları merak edilirken, bu destekten ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden, doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.
Doğalgaz Tüketim Desteği desteği kapsamında kronik hastaların, yaşan destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak.
Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlenirken, tutar 450-1150 Türk lirası arasında değişebilecek.