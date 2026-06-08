Doğalgaz ve enerji devinden iflas başvurusu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD merkezli doğalgaz ve enerji şirketi New Fortress Energy’nin (NFE) iki iştiraki NFE Global Holdings ve NFE Brazil Newco 28 Mayıs'ta iflas başvurusunda bulundu.

Ancak şirketin, İngiltere’de yürütülen borç yeniden yapılandırma planının ABD tarafından da resmen kabul edilmesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Şirket, İngiltere'de devam eden yapılandırma planını ABD mahkemeleri aracılığıyla uluslararası düzeyde geçerli hale getirmek istiyor. Böylece farklı ülkelerdeki hukuk sistemleri arasında uyum sağlanarak yeniden yapılandırma süreci daha hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilecek.

Ancak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre bu işlem şirketin kredi notu görünümünde bir değişikliğe yol açmayacak.

5,7 milyar dolarlık borç yükü

New Fortress Energy, 17 Mart 2026’da yaklaşık 5,7 milyar dolar borç yüküyle ciddi bir finansal yeniden yapılandırma sürecine girdi. Plan başarılı olursa toplam borç yüzde 91 azalarak yaklaşık 527 milyon dolara kadar düşürülecek. Plan kapsamında hissedarların yaklaşık yüzde 35 oranında sahipliği koruması öngörülüyor.

Yapılandırma sonrası şirketin CoreCo ve BrazilCo olmak üzere iki ayrı yapıya ayrılması planlanıyor. CoreCo ana faaliyetleri ve yeniden yapılandırılmış borcun büyük kısmını taşırken, BrazilCo Brezilya’daki varlıkları ayrı bir yapı altında yönetecek.

Şirket, hızlı büyüme döneminde özellikle LNG ve enerji altyapısı yatırımları için yüksek borçlanmaya gitmişti. Ancak bu strateji beklenen nakit akışını üretmedi, şirket son dönemlerde büyük zararlar açıklarken güçlü serbest nakit akışı da yaratamadı.