Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Doğal Gaz Tüketim Desteği verileceğini duyurdu. Doğlagaz yardımı başvuru işlemleri geçtiğimiz süreçte başlarken, bu destekten kimlerin yararlanabileceği ve doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Doğalgaz yardımı kapsamında bu yıl kiracılar da destek kapsamında yer alıyor.

Toplam destek miktarı belli oldu

Doğal Gaz Tüketim Desteği 3 milyar Türk lirası bütçeyle hayata geçirildi. Mart ve nisan dönemini kapsayan ilk döneme ilişkin ödemeler yapılırken, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon lira destek verildi.

Doğalgaz yardımı başvuruları nasıl yapılır?

Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Doğalgaz yardımı almak isteyen vatandaşlar 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri eksiksiz şekilde doldurarak bu destek için başvuru yapabiliyor. e-Devlet'in yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de Doğal Gaz Tüketim Desteği başvurusu yapılabiliyor.

Ne kadar destek verilecek?

Doğalgaz yardımı kapsamında yıllık 450 Türk lirası ile 1150 Türk lirası arasında destek ödemesi verilecek. Destekten faydalanmaya hak kazanan vatandaşlar ödemelerini PTT'ye faturalarını ibraz ederek alabilecekler.

Öte yandan sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatı cihaza bağlı olan vatandaşlara yüzde 5 ek ödeme yapılacak.

Kimler doğalgaz yardımı alabilir?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları merak edilirken, bu destekten ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden, doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.