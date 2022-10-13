Doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?

Devlet doğalgaz yardımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz yardımı verileceğini açıklamasının ardından başlayan süreçte çok sayıda vatandaş doğalgaz yardımı başvuru yaptı. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar ise bu yardımdan kimlerin faydalanabileceğini araştırırken, e-Devlet üzerinden doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Bakan Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında toplam 3 milyar Türk lirası bütçe ayırıldığını açıklarken, bu süreçte 331 bini aşkın haneye 114 milyon Türk lirasını aşan destek verildiğini paylaştı.

Doğalgaz yardımı başvuru şartları

Devlet doğalgaz yardımı desteğinden faydalanmak isteyenlerin bir takım şartları karşılaması gerekiyor. Açıklanan şartlara göre, bu destekten ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden, doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek?

5 Eylül'de başlayan başvuruların ardından ilk faz ödemeleri yapıldı. Bu süreçte başvuran ve başvurusu kabul edilen vatandaşlar yıllık 450 Türk lirası ile 1150 Türk lirası arasında destek ödemesini PTT'ye faturalarını ibraz ederek alabiliyor.

Bir sonraki ödemelere dair tarih bilgisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlarla paylaşılacak.

e-Devlet üzerinden doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Doğalgaz yardımı almak isteyen vatandaşlar 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri eksiksiz şekilde doldurarak bu destek için başvuru yapabiliyor. e-Devlet'in yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de Doğal Gaz Tüketim Desteği başvurusu yapılabiliyor.