Doğalgaz zammı enflasyonu nasıl etkiler? Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı değerlendirme

BOTAŞ doğalgaza ağustos itibarıyla yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ’ın açıklamasına göre; konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildi.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

Doğalgaz zammı enflasyonu nasıl etkiler?

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, doğalgaz zammının TÜFE’yi yaklaşık 1,2 puan artıracağını, bu etkinin ise yaklaşık 1 puanının bu yıl içinde görülebileceğini ifade etti.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, elektrik ve doğalgaz zammının yıl sonu resmi enflasyon hedefi yüzde 38 olduğu için sınırlı tutulduğunu vurguladı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Hakan Kara, doğalgaz ve elektrik zammı nedeniyle enflasyonun yıl sonunda yüzde 38’e düşme olasılığının kalmadığını ifade etti.

'Yılın geri kalanı vatandaş için zor geçecek'

Hakan Kara, son dönemde enflasyonun alım gücünü eritmeye devam etmesine karşın ücret artışlarının sınırlı yapılması ve elektrik-doğalgaz-ulaştırma gibi seçim sonrası gecikmiş zamların hayata geçirilmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte stagflasyon yaşanacağını belirtti.

Prof. Dr. Kara, “Yılın geri kalanı vatandaş için zor geçecek” değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde enflasyonun alım gücünü eritmeye devam etmesine rağmen ücret artışlarının sınırlı yapılması ve elektrik-doğalgaz-ulaştırma gibi seçim sonrası gecikmiş zamların hayata geçirilmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte stagflasyon yaşanacak. Yılın kalanı vatandaş için zor geçecek. https://t.co/nIatnNRQTH — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 1, 2024

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, stagnasyon (durgunluk) ve enflasyonun aynı zamanda görüldüğü durumu ifade eder. Ekonomide stagflasyon olduğu dönemlerde piyasa durgundur ve fiyatlar yükseliştedir. Stagflasyon zamanlarında durgunluk ve fiyat yükselişini işsizlik oranındaki artış takip eder.