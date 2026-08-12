Doğalgazda 10 yılın zirvesi geliyor: Fiyatları değiştirecek tablo

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EIA'nın son tahminlerine göre, ABD'nin doğalgaz stokları ekim ayında 3 trilyon 985 milyar fit küpe ulaşacak. Bu gerçekleşirse stoklar, 2016'dan bu yana kış ısınma sezonu öncesindeki en yüksek seviyeyi görecek.

Stoklardaki yükselişte iki gelişme öne çıkıyor. Ülkede doğalgaz üretimi güçlü seyrini korurken LNG tesislerinde yürütülen bakım çalışmaları, bu tesislerin doğalgaz talebini geçici olarak azaltıyor. Böylece üretilen gazın daha büyük bölümü depolara yöneliyor.

Stoklardaki artışta, yükselen doğalgaz üretimi ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerindeki bakım çalışmaları nedeniyle azalan gaz talebi etkili olacak.

EIA doğal gaz fiyatı tahminini düşürdü

ABD'de doğalgazın referans fiyatı olan Henry Hub fiyatının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 2,87 dolar olması bekleniyor. Kurum bu tahminini geçen aya göre 50 sent aşağı yönlü revize ederken düşüşte LNG tesislerine gönderilen doğalgaz talebindeki azalma ve güçlü üretimin etkili olduğunu belirtti.

LNG ihracatında bakım etkisi

ABD'nin LNG ihracatının 2026'nın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 16,5 milyar fit küp olması bekleniyor. Freeport LNG'deki bakım çalışmaları nedeniyle ihracat tahmini temmuz ayındaki öngörünün kısmen altında kalırken EIA ABD'nin LNG ihracatının 2027 boyunca büyümeye devam etmesini bekliyor.

EIA'nın tahminlerine göre, doğalgazın ülkenin elektrik üretimindeki payı 2026'da yüzde 40 seviyesinde kalacak. Kömürün payı yüzde 16'ya gerilerken rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payları ise sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 8 olacak.