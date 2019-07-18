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Doğalgazda KDV yüzde 1’e düşsün

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, dar gelirli vatandaşa kömür yardımı yerine doğalgaz yardımı yapılmasını doğalgazda KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesini, elektrik yardımında kapsamın genişletilmesini önerdi.

Doğalgazda KDV yüzde 1’e düşsün
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