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Doğalgazda ‘sanayi indirimi’ talebi

Doğalgaza son bir yılda yapılan toplam zam yüzde 53’ü aştı, sanayici isyan bayrağını çekti. Bu maliyet artışının üretime ve ihracata fren, istihdama ise kayıp olarak yansımasından endişe eden üreticiler, doğalgazda ‘sanayi indirimi’ bekliyor.

Doğalgazda ‘sanayi indirimi’ talebi
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