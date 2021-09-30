Doğalgazda sanayi ve elektrik santral tarifesine zam

Doğalgazda sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde 15 zam yapıldı. Ekim tarifesinde konutlar için kullanılan gaza zam yapılmadı.

BOTAŞ'ın açıkladığı tarifeye göre, konut tüketicileri için tarife değişmedi ve bin metreküp doğalgaz için fiyat 1.488 lira olarak belirlendi.

Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira oldu.



Elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 15 artışla 2 bin 724 liraya çıktı.