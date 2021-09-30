Doğalgazda sanayi ve elektrik santral tarifesine zam
BOTAŞ internet sitesinde Ekim ayına ilişkin doğalgaz satış tarifesini yayımladı. Tarifeye göre konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam geldi.
Doğalgazda sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde 15 zam yapıldı. Ekim tarifesinde konutlar için kullanılan gaza zam yapılmadı.
BOTAŞ'ın açıkladığı tarifeye göre, konut tüketicileri için tarife değişmedi ve bin metreküp doğalgaz için fiyat 1.488 lira olarak belirlendi.
Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira oldu.
Elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 15 artışla 2 bin 724 liraya çıktı.