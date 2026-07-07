Doğalgazda yeni anlaşma: Türkiye ve Bulgaristan imzaları attı

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NATO Zirvesi, savunma gündeminin yanı sıra enerji alanındaki yeni iş birliklerine de zemin hazırladı. Bu kapsamda Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz alanındaki stratejik iş birliğini güçlendirecek önemli bir protokol imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve mevkidaşı Iva Petrova ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

"Enerji istikrarına önemli katkılar sunacak"

Toplantının ardından da BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğalgaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Bakan Bayraktar "Hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varıldı. İki ülke arasındaki doğalgaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk." dedi.

Görüşmede doğalgazın yanı sıra enerji alanında hayata geçirilebilecek yeni ortak projeler ve iş birliği imkanları da değerlendirildi.