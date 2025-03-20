Doğan Holding'ten temettü kararı! Hisse başına ödenecek miktar belli oldu
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 20 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 2024 yılına ait kar payı dağıtım kararı hakkında açıklamada bulundu. Yönetim kurulunun teklifi, olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak olup, temettü ödeme tarihi henüz açıklanmadı.
KAP'A yaptığı açıklamada Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtılmasını genel kurul onayına sunulacağını açıkladı.
Açıklamada yer alan kâr payı dağıtım detaylarında, 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları’na göre, enflasyon düzeltmesi sonrası 1.516.792.180,90 TL Net Dönem Zararı oluştuğu belirtildi. Aynı döneme ait konsolide finansal tablolara göre 4.200.292.101,49 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı tespit edildi.
Kâr dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanmasına, Yasal Kayıtlar’ın esas alınmasına, Çıkarılmış Sermaye’nin brüt yüzde 30,57’si, net yüzde 25,98’i esas alınarak; brüt 800.000.000 TL, net 680.000.000 TL nakit temettü dağıtılmasına, Dağıtımın, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre “Dönem Net Kârı”ndan, Yasal Kayıtlarda ise “Olağanüstü Yedekler” hesabından karşılanmasına karar verildi.