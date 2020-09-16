Doğanay Şalgam'a satış izni çıktı

16 Eylül 2020

Türkiye'nin en büyük şalgam suyu üreticisi Doğanay Gıda'nın Lüksemburg merkezli Purple Beverages S.A.R.L. tarafından devralınmasına Rekabet Kurumu'ndan onay geldi.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul; Nippon Steel Corporation'ın tek kontrolünde olan Nippon Steel Stainless Trading Corporation ile Nippon Steel Trading Corporation, Sumitomo Corporation ve Nippon Steel Stainless Steel Corporation'ın ortak kontrolünde bulunan NS-Stainless Corporation'ın birleşmesi işlemine izin verdi.

BDY Group en büyük LPG depolama kapasitesine sahip oldu

Petgaz A.Ş.'nin tek kontrolünün BDY Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu. Rus enerji şirketlerinden Oteko Group'un Türkiye operasyonlarını yürüten Petgaz'ın tüplü LPG ve otogaz işleri 2016'da İpragaz'a devredilmişti. Bu onayın ardından Oteko'nun Türkiye faaliyetleri sona ermiş oldu. BDY Group ise bu satın alma ile birlikte Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalinin sahibi oldu.

BP p.l.c.'nin kimyasal iş kolunun, INEOS Styrolution Financing Limited ve INEOS 256 GB Limited aracılığıyla INEOS Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Alacer Gold Corp. ile SSR Mining Inc'in birleşmesi işlemi onaylandı.

Doğanay Gıda'nın tamamı devrediliyor

Kaynak: AA