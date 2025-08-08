Doğrudan satış şirketlerine 2026’da sermaye ve bloke para zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış ve network marketing şirketlerini yakından ilgilendiren yeni bir yönetmelik değişikliğini Resmî Gazete’de yayımladı.

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme, tüketiciyi koruma, sahte vaatleri engelleme ve piramit sistem benzeri yapılanmaları ortadan kaldırma amacı taşıyor.

Yeni düzenlemeye göre doğrudan satış şirketlerinin:

Sermaye ve bloke para şartı

En az 10 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olması, Türkiye’de yerleşik bankalarda 3 milyon TL bloke para bulundurması zorunlu olacak. Bu şartlar, küçük ölçekli ve güvenilirlikten uzak MLM yapılarının faaliyetlerini zorlaştıracak.

Yetki belgesi zorunluluğu

Firmalar, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden 3 yıl geçerli Doğrudan Satış Yetki Belgesi almak zorunda olacak. Bu belge olmadan faaliyet gösteren şirketlerin operasyonları durdurulabilecek.

Komisyon ve primlere sınır

Perakende satış kârı hariç, doğrudan satıcılara sağlanan tüm komisyon, prim ve menfaatlerin toplamı yıllık net satışların yüzde 50’sini aşamayacak. Yeni üye kazandırma karşılığında yapılan ödemeler toplam menfaatlerin yüzde 30’unu geçemeyecek.

Bu madde, piramit modelde olduğu gibi sisteme yeni kişi dahil etmenin ana kazanç kaynağı olmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yasaklar ve tüketici hakları

Kripto varlıklar, yatırım araçları ve piyasaya arzı yasaklı ürünler doğrudan satış yöntemiyle pazarlanamayacak.

“Hızlı zengin olma” gibi gerçek dışı vaatlerde bulunulamayacak. Tüketicilere baskı veya rahatsızlık verici yöntemlerle sistem dayatmak yasaklanacak. Mal teslimi içeren doğrudan satışlarda tüketiciye 30 günlük cayma hakkı tanınacak; bu süre içinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden dönülebilecek.

Geçiş süreci

8 Ağustos 2025’ten önce faaliyet gösteren şirketler, 30 Ocak 2026’ya kadar tüm şartlara uyum sağlamak ve yetki belgesi başvurusu yapmak zorunda olacak. Aksi halde faaliyetleri durdurulacak.