Doğrudan yabancı yatırım tarihi seviyeye ulaştı! Çin ve Avrupa gerilerken ABD zirveye yerleşti

ABD, Kasım 2024’e kadar olan 12 aylık dönemde küresel sınır ötesi yatırım projelerindeki payını yüzde 14,3’e çıkararak rekor bir seviyeye ulaştı. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 11,6 olarak kaydedilmişti. Uzmanlar, bu artışın dünyanın en büyük ekonomisindeki güçlü tüketici talebi, yenilikçi teknolojiler ve hükümet teşvikleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

fDI Markets tarafından toplanan verilere göre, ABD bu dönemde 2.100’ün üzerinde yeni doğrudan yabancı yatırım (DYY) projesi çekti. Buna karşılık, Çin yalnızca 400’den az projeye ev sahipliği yaparak son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise yeni projeler 470’e düşerek 18 yılın en düşük seviyesine indi.

Oxford Economics Küresel Ekonomisti Innes McFee, ABD’nin küresel yatırım projelerini kendine çekmedeki başarısının, güçlü iç talep görünümü ve diğer ülkelere kıyasla daha yüksek verimlilik artışı ile ilişkilendirildiğini ifade etti. McFee ayrıca, ABD’nin ekonomik politikalarının kısa vadede yatırımcılar için cazip bir ortam yarattığını da ekledi.

Citi Baş Ekonomisti Nathan Sheets, ABD’nin yükselen DYY payının yapay zeka inovasyonu konusundaki merkezi rolüne, düşük enerji maliyetlerine ve Biden yönetiminin Enflasyon Azaltma Yasası ve Çip Yasası gibi teşvik politikalarına dayandığını belirtti. Sheets, bu faktörlerin ABD’yi yabancı yatırımlar için cazip bir destinasyon haline getirdiğini vurguladı.

Öte yandan, Çin’in doğrudan yabancı yatırım payındaki düşüş dikkat çekiyor. Çin, 2010’ların ortalarına kadar her yıl binin üzerinde yatırım projesi çekerken, Kasım 2024’e kadar olan 12 aylık dönemde bu sayı 400’ün altına geriledi. Almanya’da da benzer bir düşüş yaşanırken, Avrupa genelindeki yatırımlarda önemli bir gerileme gözlemlendi.

Uzmanlara göre, ABD’nin doğrudan yabancı yatırımlardaki artışı, yapay zeka, teknoloji ve yenilik odaklı projeler ile desteklenmeye devam edecek. Bu durum, ülkeyi küresel yatırım projelerinin merkezi haline getirmeyi sürdürecek.