Doğrudan yatırım 10 milyar doları aştı! Bilgi ve iletişim sektörü yatırımlarda ilk sırada

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”, Türkiye’nin yatırım çekme performansında güçlü bir ivmenin sürdüğünü ortaya koydu.

Resmî verilere göre, 2025 yılının Ağustos ayında Türkiye’ye 1,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Yılın ilk 8 ayındaki toplam UDY tutarı 10,6 milyar dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artış kaydetti.

2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yatırım miktarı ise 284 milyar doları aştı.

Yatırımların yüzde 69’u bilgi ve iletişim sektörüne

Ağustos ayında gerçekleşen 1,5 milyar dolarlık yatırım sermayesinin büyük kısmı bilgi ve iletişim sektörüne yöneldi.

Sektör, tek başına 1 milyar dolarlık yatırım çekerek toplam sermaye girişlerinin yüzde 69’unu oluşturdu.

Toptan ve perakende ticaret sektörü yatırımlardan yüzde 10 pay alarak ikinci sırada yer aldı.

Yılın ilk 8 ayında en fazla yatırımın gerçekleştiği sektörler ise sırasıyla:

* Toptan ve perakende ticaret: 2,5 milyar dolar

* Bilgi ve iletişim: 1,2 milyar dolar

* Gıda imalatı: 1,2 milyar dolar

Ağustos ayında en fazla yatırım Lüksemburg’dan geldi

Ağustos 2025 döneminde Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 91’i Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinden geldi.

Ülke bazında en büyük yatırımcı Lüksemburg olurken, toplam girişlerin yüzde 71’ini tek başına gerçekleştirdi.

Onu yüzde 14 ile Hollanda, yüzde 2 ile İsviçre, yüzde 2 ile Azerbaycan ve yüzde 2 ile İrlanda izledi.

Yıl genelinde ise Türkiye’ye en çok yatırım gönderen üç ülke;

Hollanda (2,5 milyar dolar), Kazakistan (1,1 milyar dolar) ve Lüksemburg (1,1 milyar dolar) olarak sıralandı.

Küresel doğrudan yatırımlarda da güçlü artış

YASED raporunda yer alan fDi Markets verilerine göre, 2025’in ilk yarısında küresel sıfırdan yatırım (greenfield) duyurularının toplam değeri 700 milyar doları aştı. Bu tutar, 2003 yılından bu yana sadece üçüncü kez bu seviyeye ulaştı.

Dünya genelinde 7.400 proje duyurulurken, her biri 1 milyar doların üzerinde olan 62 mega proje, toplam sermayenin üçte birini oluşturdu.

Özellikle veri merkezleri ve yarı iletken projeleri, 24 mega yatırım anlaşmasıyla 300 milyar dolar değerinde taahhüt alarak öne çıktı.

Buna karşılık, yenilenebilir enerji yatırımları 2024’teki 147 milyar dolarlık seviyeden 2025’in ilk yarısında 83 milyar dolara geriledi.

Yapay zekâ ve bulut sistemlerinin artan enerji ihtiyacının, küresel yatırım trendlerini yeniden şekillendirdiği vurgulandı.