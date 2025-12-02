Doğrudan yatırımlar bu yılın ilk 9 ayında yüzde 46 arttı

Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyo­nu’nda görüşüldü. Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonda yaptığı sunumda, girişim sermayesi yatırımlarındaki güçlü artı­şa, uluslararası doğrudan ya­tırım performansına ve kamu yönetimindeki yeniden yapı­lanma adımlarına ilişkin dik­kat çekici değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin uluslararası geliş­melere uyum sağlayan, mil­li öncelikleri esas alan katma değer odaklı bir anlayışla ha­zırlandığını söyleyen Yılmaz, “2026 yılında Cumhurbaş­kanlığı Genel Sekreterliği için 21 milyar 287 milyon lira öde­nek öngördük” dedi.

“Girişimcilik alanında çıkış yakaladık”

Yılmaz, Türkiye’nin giri­şimcilik alanında son yıllar­da önemli bir çıkış yakaladı­ğını belirterek, “2010-2020 arasında Türk girişimcileri­ne 815 milyon dolar yatırım yapılmışken, 2021 yılından bu yana toplam yatırım tuta­rı 5,6 milyar dolara ulaşmış­tır. Yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesindeki bu ha­cim, ülkemizin küresel giri­şim sermayesi radarına açık şekilde girdiğinin gösterge­sidir” diye konuştu. Ülkenin 2024 yılında erken aşama ya­tırımlarda Avrupa’da 12’nci, MENA bölgesinde 3’üncü sı­rada yer aldığını hatırlatan Yılmaz, “Son 5 yılda 455 gi­rişim sermayesi fonu Türki­ye’de 2,3 milyar dolar kaynak toplamıştır” ifadelerini kul­landı. Mart ayında yayımla­nan Cumhurbaşkanlığı Ka­rarnamesi ile Dijital Dönü­şüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Finans Ofisi’nin ilga edildiğini hatırlatan Yılmaz, bu yapıların görevlerinin ye­niden düzenlenerek Yatırım ve Finans Ofisi çatısı altında toplandığını belirtti. Kamuda insan kaynağı yönetimi, mo­delleme, yetenek geliştirme ve devlet teşkilatının dijital tanımlanmasına ilişkin ça­lışmaların Genel Sekreterlik bünyesinde yürütüleceğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye’nin küre­sel sermaye açısından cazi­besinin güçlendiğini vurgula­yarak, “2024 yılında küresel doğrudan yatırım akımların­da yüzde 11’lik bir düşüş ya­şanmasına rağmen, ülkemize girişler bir önceki yıla kıyas­la yüzde 9,7 artarak 11,7 mil­yar dolara ulaşmıştır” dedi. 2025 yılının ilk 9 ayında ulus­lararası doğrudan yatırımla­rın yüzde 46 arttığını belirten Yılmaz, “Bu dönemde girişler 11,4 milyar dolara ulaştı; son 12 ayda ise 15,3 milyar dolar­lık güçlü bir performans orta­ya konmuştur” değerlendir­mesinde bulundu. Cumhur­başkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin bu süreçte aktif rol oynadığını söyleyen Yılmaz, 2024 başından bu yana Tür­kiye’de toplam değeri 3 mil­yar dolar olan 47 yatırım pro­jesinin faaliyete geçtiğini, bu yatırımlar sayesinde 12 bin 496 kişilik istihdam oluştu­rulduğunu aktardı. Yatırım­ların 38’inin üretim, 2’sinin AR-GE merkezi, 1’inin lojis­tik, 6’sının hizmet sektöründe olduğunu belirtti.

Strateji Başkanlığı’nın bütçeleri artırılıyor

Strateji ve Bütçe Başkanlı­ğının 2026 yılı için 378 mil­yar 985 milyon lira ödenekle planlandığını söyleyen Yıl­maz, bunun yüzde 98,9’unun yedek ödenek olduğunu ifade etti. İletişim Başkanlığı büt­çesinin ise 2026 yılında 7 mil­yar 564 milyon lira olacağını açıkladı. Başkanlığın ulus­lararası tanıtım stratejileri, medya takibi, dezenformas­yonla mücadele ve kamu dip­lomasisi çalışmalarını güç­lendirdiğini kaydetti.

Siber güvenlikte yoğun faaliyet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütleri PKK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/ C’ye karşı yürüttüğü operasyonların devlet politikaları açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, “FETÖ’nün yurt içindeki hareket alanı, MİT’in güvenlik kurumlarıyla yürüttüğü müşterek çalışmalar sayesinde azaltılmıştır” dedi. MİT’in yapay zekâdan siber güvenliğe kadar geniş bir teknik istihbarat yelpazesi geliştirdiğini ifade etti. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 2025 yılında Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’ni güncellediğini söyleyen Yılmaz, kurulun uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğünü aktardı. 2026 bütçesinin 590 milyon lira olarak planlandığını açıkladı.

Topkapı’da yeni müze hazırlığı sürüyor

Cevdet Yılmaz, Milli Saraylar İdaresi’nin kültürel mirasın korunmasında kritik rol üstlendiğini söyledi. Topkapı Sarayı’nın dünyaca ünlü porselen koleksiyonunun Darphane-i Amire yerleşkesinde “Porselen Müzesi” olarak açılmaya hazırlandığını aktardı. 2024’te 9 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan kurumun, 2025’in ilk 9 ayında da 6 milyon ziyaretçiye ulaştığını belirten Yılmaz, 2026 yılı bütçesinin 4 milyar 85 milyon lira olacağını ifade etti.