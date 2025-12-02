Doğrudan yatırımlar bu yılın ilk 9 ayında yüzde 46 arttı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin küresel sermaye açısından cazibesinin güçlendiğini vurguladı. 2025 yılının ilk 9 ayında uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 46 arttığını belirten Yılmaz, “Bu dönemde girişler 11,4 milyar dolara ulaştı; son 12 ayda ise 15,3 milyar dolarlık güçlü bir performans ortaya konmuştur” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonda yaptığı sunumda, girişim sermayesi yatırımlarındaki güçlü artışa, uluslararası doğrudan yatırım performansına ve kamu yönetimindeki yeniden yapılanma adımlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin uluslararası gelişmelere uyum sağlayan, milli öncelikleri esas alan katma değer odaklı bir anlayışla hazırlandığını söyleyen Yılmaz, “2026 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği için 21 milyar 287 milyon lira ödenek öngördük” dedi.
“Girişimcilik alanında çıkış yakaladık”
Yılmaz, Türkiye’nin girişimcilik alanında son yıllarda önemli bir çıkış yakaladığını belirterek, “2010-2020 arasında Türk girişimcilerine 815 milyon dolar yatırım yapılmışken, 2021 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 5,6 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesindeki bu hacim, ülkemizin küresel girişim sermayesi radarına açık şekilde girdiğinin göstergesidir” diye konuştu. Ülkenin 2024 yılında erken aşama yatırımlarda Avrupa’da 12’nci, MENA bölgesinde 3’üncü sırada yer aldığını hatırlatan Yılmaz, “Son 5 yılda 455 girişim sermayesi fonu Türkiye’de 2,3 milyar dolar kaynak toplamıştır” ifadelerini kullandı. Mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dijital Dönüşüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Finans Ofisi’nin ilga edildiğini hatırlatan Yılmaz, bu yapıların görevlerinin yeniden düzenlenerek Yatırım ve Finans Ofisi çatısı altında toplandığını belirtti. Kamuda insan kaynağı yönetimi, modelleme, yetenek geliştirme ve devlet teşkilatının dijital tanımlanmasına ilişkin çalışmaların Genel Sekreterlik bünyesinde yürütüleceğini ifade etti.
Yılmaz, Türkiye’nin küresel sermaye açısından cazibesinin güçlendiğini vurgulayarak, “2024 yılında küresel doğrudan yatırım akımlarında yüzde 11’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, ülkemize girişler bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 artarak 11,7 milyar dolara ulaşmıştır” dedi. 2025 yılının ilk 9 ayında uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 46 arttığını belirten Yılmaz, “Bu dönemde girişler 11,4 milyar dolara ulaştı; son 12 ayda ise 15,3 milyar dolarlık güçlü bir performans ortaya konmuştur” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin bu süreçte aktif rol oynadığını söyleyen Yılmaz, 2024 başından bu yana Türkiye’de toplam değeri 3 milyar dolar olan 47 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini, bu yatırımlar sayesinde 12 bin 496 kişilik istihdam oluşturulduğunu aktardı. Yatırımların 38’inin üretim, 2’sinin AR-GE merkezi, 1’inin lojistik, 6’sının hizmet sektöründe olduğunu belirtti.
Strateji Başkanlığı’nın bütçeleri artırılıyor
Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2026 yılı için 378 milyar 985 milyon lira ödenekle planlandığını söyleyen Yılmaz, bunun yüzde 98,9’unun yedek ödenek olduğunu ifade etti. İletişim Başkanlığı bütçesinin ise 2026 yılında 7 milyar 564 milyon lira olacağını açıkladı. Başkanlığın uluslararası tanıtım stratejileri, medya takibi, dezenformasyonla mücadele ve kamu diplomasisi çalışmalarını güçlendirdiğini kaydetti.
Siber güvenlikte yoğun faaliyet
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütleri PKK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/ C’ye karşı yürüttüğü operasyonların devlet politikaları açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, “FETÖ’nün yurt içindeki hareket alanı, MİT’in güvenlik kurumlarıyla yürüttüğü müşterek çalışmalar sayesinde azaltılmıştır” dedi. MİT’in yapay zekâdan siber güvenliğe kadar geniş bir teknik istihbarat yelpazesi geliştirdiğini ifade etti. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 2025 yılında Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’ni güncellediğini söyleyen Yılmaz, kurulun uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğünü aktardı. 2026 bütçesinin 590 milyon lira olarak planlandığını açıkladı.
Topkapı’da yeni müze hazırlığı sürüyor
Cevdet Yılmaz, Milli Saraylar İdaresi’nin kültürel mirasın korunmasında kritik rol üstlendiğini söyledi. Topkapı Sarayı’nın dünyaca ünlü porselen koleksiyonunun Darphane-i Amire yerleşkesinde “Porselen Müzesi” olarak açılmaya hazırlandığını aktardı. 2024’te 9 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan kurumun, 2025’in ilk 9 ayında da 6 milyon ziyaretçiye ulaştığını belirten Yılmaz, 2026 yılı bütçesinin 4 milyar 85 milyon lira olacağını ifade etti.