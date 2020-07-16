Doğtaş Kelebek, satış hedefini 1 milyar TL'ye revize etti

16 Temmuz 2020

Doğtaş Mobilya ve Kelebek Mobilya markalarını çatısı altında bulunduran Doğanlar Yatırım Holding, yıl sonu hedeflerini pozitif yönde revize etti. Revize ile Doğanlar Yatırım Holding, yıl sonunda 1 milyar TL satış hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, pandemi sürecinde e-ticaret yoluyla yapılan satışlarda büyüme yaşandığı ve yeni yatırım kararları ile birlikte istihdamda artış olacağı belirtildi.

Mobilya sektöründe alınan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle satışlarda artış beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, satışlardaki artış ile doğru orantılı olarak şirketin 2020 sonu satış hedefinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı bilgisine yer verildi. Ayrıca açıklamada, konsolide satış gelirlerinde yüzde 64-66 arasında büyüme gerçekleşeceği de kaydedildi.

300 yeni istihdam yapılacak

Sektörün büyümesi ile birlikte yatırımlarına hız veren şirket, aynı zamanda ek bina yatırımı yapacağını ve istihdam hedeflerini de yükselteceğini açıkladı. Yapılan açıklamada 300 yeni çalışanın şirket bünyesinde istihdam edileceği bildirildi.