Doğu Anadolu'da 'Demir İpek Yolu' beklentisi

29 Ekim 2017

Temelleri 2007 yılında Gürcistan'da, 2008 yılında ise Kars'ta atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatlarıyla Kazakistan ve Türkmenistan'a olan bağlantısıyla, Türkiye'nin Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya'ya demiryolu erişimini sağlayacak önemli bir uluslararası koridor oluşturacak.

Marmaray Projesi ile bütünleşecek olan BTK Demiryolu Projesi, Avrupa'dan Çin'e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getirecek. Projenin hizmete giriyor olması, Kars ve çevresindeki illere de ekonomik anlamda katkı sağlayacak.

"Sanayi bölgelerine talep yoğun"

Projenin bölge için ekonomik, kültürel ve turizm anlamında önemli katma değer sağlayacağını söyleyen Kars Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça, söz konusu demiryolu nedeniyle Kars ve çevre illerdeki sanayi bölgelerine talebin arttığına işaret ederek, "Büyük beklentilerimiz var. Organize sanayi bölgemiz dolu, ikinci bir sanayi bölgesinin açılmasına ihtiyaç var. Proje nedeniyle bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla, yüzde 80-90 oranında talep var. Projeyle bölgede önemli gelişmelerin olacağı kaçınılmaz" diye konuştu.

"Ülkeleri ticari, sosyal ve kültürel anlamda birbirine bağlayacak"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, BTK Demiryolu Projesi'nin bölge için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu proje sadece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için değil, Orta Asya, Avrupa ve Uzak Asya'ya kadar dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve lojistik hizmetleri açısından çok büyük ve bir o kadar önemli proje." dedi.

İş dünyası olarak, projenin tamamlanmasının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Yücelik, "Bu proje, geçtiği güzergahtaki ülkeleri ticari anlamda olduğu gibi sosyal ve kültürel anlamda da birbirine bağlayacak. Bölgemizde tamamlanmasını beklediğimiz önemli ulaşım projelerinin bir bir hayata geçirilmesi bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Aynı şekilde şehrimizdeki lojistik köy, Karadeniz limanlarına daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak KOP, Ovit ve Zigana tünelleriyle hızlı trenin Erzincan, Erzurum ve ardından Kars'a ulaşacak olması, bu bölgeyi iktisadi ve kültürel kalkınma anlamında daha üst sıralara çıkaracaktır" açıklamasında bulundu.

"45-60 günlük nakliye süresi 15 güne düşecek"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışının Cumhuriyetin ilanının 94. yılında yapılmasının gerek ülke gerek bölge adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

"Bu proje hem şehrimizin hem de ülkemizin değerini bir kat daha artıracak. Projenin ülkemize maliyeti 600 milyon dolar ama yıllık getirisi bir milyar dolar" diyen Demirci, "Bu yol, hem ekonomik hem de başka yollar açacak. Ticaret yolları açılıyor demektir, koskoca Orta Asya ayaklarımızın altında, 45-60 günlük nakliye süresini 15 güne düşürecek. Pekin'den Londra'ya gidecek bir yük maksimum 15 günde gidecek. Türkiye yılda bir milyar dolar kazanacak. Yılda bir milyon yolcu taşıyacak. Yük kapasitesi 65 milyon ton" bilgisini paylaştı.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan da demiryolunun özellikle Doğu Anadolu açısından çok ciddi bir proje olduğunu ifade etti. Alpaslan, "Projenin hayata geçmesi bölgeye çok olumlu hava katacak. Kars'ta çok ciddi bir lojistik oluşacak. Proje başta Kars olmak üzere bölge ekonomisini canlandıracak. Ağrı'ya da çok olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA