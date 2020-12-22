Doğu Karadeniz’den 11 ayda 1.2 milyar dolar ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu yaptığı yazılı açıklama, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 11 ayında 1 milyar 186 milyon 976 bin 147 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Bölgede fındık sektör birincisi

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı 11 aylık döneminde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 4 sektör sırasıyla; 645 milyon 340 bin 495 dolarla ihracatla fındık ürünleri birinci sırada, 161 milyon 226 bin 205 dolarla ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada, 109 milyon 135 bin 299 dolarla ihracatla madencilik ürünleri üçüncü sırada ve 100 milyon 24 bin 425 dolarla ihracatla su ürünleri ve mamülleri dördüncü sırada yer aldığı aktarıldı.

126 farklı ülke

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2020 yılı ilk 11 ayında 126 farklı ülkeye ihracat yapıldığı, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğu ifade edildi. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 23 ve Gürcistan'a yapılan ihracatın ise %13 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz’in ihracat lideri Trabzon

Yaklaşık olarak 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bölgede gerçekleşen ihracatın; 960 milyon 750 bin 892 dolarının Trabzon ilinden, 139 nilyon 510 bin 307 dolarının Rize ilinden, 51 Milyon 328 bin 980 doları Artvin ilinden ve 35 milyon 385 bin 969 dolar değerindeki ihracatın ise Gümüşhane ilinden gerçekleştiği açıklandı.