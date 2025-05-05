Doğu Karadeniz’den 4 ayda 586 milyon dolarlık ihracat

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2025 yılının ocak-nisan döneminde yapılan ihracat toplamda 586 milyon 184 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 oranında arttığını bildirdi.

En büyük pay Trabzon'un

Kalyoncu'nun verdiği bilgilere göre, toplam ihracatın 468 milyon 647 bin doları Trabzon kaynaklı olurken, 65 milyon 763 bin doları Rize, 27 milyon 384 bin doları Gümüşhane ve 24 milyon 390 bin doları ise Artvin’den gerçekleşti. Kalyoncu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"İhracatın 65 milyon 763 bin doları Rize'den, 27 milyon 384 bin doları Gümüşhane'den ve 24 milyon 390 bin doları ise Artvin'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 14 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 54 artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 19 düşüş yaşanmıştır"

En çok ihracat yapılan sektör: Fındık

Bölgeden en çok ihracat yapılan sektörün fındık olduğunu belirten Kalyoncu, bu alandaki dış satımın 297 milyon 477 bin dolar olduğunu kaydetti. Fındığı sırasıyla 68 milyon 452 bin dolarla maden ve metaller, 57 milyon 585 bin dolarla yaş meyve sebze, 49 milyon 751 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 30 milyon 462 bin dolarla değerli maden ve mücevherat izledi.

Kalyoncu, yılın ilk dört ayında Doğu Karadeniz'den 117 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, en çok dış satım yapılan ülkelerin ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya olduğunu belirtti.

Almanya'ya ihracatta yüzde 34 oranında düşüş

İhracat oranlarındaki değişimlere de dikkat çeken Kalyoncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 16, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 9, Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 34 oranında düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Şili, Guatemala, Nijer, Madagaskar ve Bahamalar olmak üzere 15 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir"