Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat yüzde 16 arttı

NECATİ TUZCU / RİZE

Bölgelerinden yapılan ihracat ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 1-31 Ocak tarihlerinde 145 milyon 419 bin 423 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış olduğunu belirten Kalyoncu, Ocak 2019'da 124 milyon 855 bin 397 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kalyoncu; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta 84 milyon 849 bin 357 dolarla fındık ve mamullerinin birinci, 20 milyon 873 bin 840 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 14 milyon 787 bin 977 dolarla metal madencilik ürünlerinin üçüncü, 10 milyon 583 bin 146 dolarla da su ürünlerinin dördüncü sırayı aldığını aktardı. Kalyoncu, iller bazında ise Trabzon'dan yapılan ihracatın yüzde 10, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 73, Gümüşhane'den yapılan ihracatın yüzde 240 arttığını, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 23 azaldığını söyledi.

Gümüşhane ve Rize ihracatında yaşanan yüksek oranlı artıştaki en önemli etkenin, maden sektörünün koronavirüs salgınının etkisini üzerinden atmaya başlaması olduğuna işaret eden Kalyoncu, maden sektörü ihracatında toparlanma sürecine girildiğini ve alınan yeni siparişlerle sektör ihracatının canlandığını belirtti. Yılbaşı nedeniyle yakın komşu ülke pazarında yaşanan durgunluğun Artvin ihracatında düşüşe neden olduğunun altını çizen Kalyuncu, gelecek aylarda piyasaların açılması ile bu ilden yapılacak ihracatın tekrar artış trendine gireceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

En fazla artış su ürünlerinde yaşandı

Doğu Karadeniz bölgesinde tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışının, su ürünlerinde dondurulmuş balık ihracatında yaşandığına dikkati çeken Saffet Kalyoncu, "Dondurulmuş balık ihracatı 2021'in ilk ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 10 milyon 309 bin 798 dolar olarak gerçekleşti. Bu artışın yanında sektör için sevindirici olan bir başka husus ise ihraç birim fiyatlarının 2 kat artmış olması ile sektör ihracatında yaşanan katma değer artışı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Birliğe bağlı 4 ilden ocak ayında 84 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bulgaristan olduğunu bildirdi. Bulgaristan'a yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 20 kat arttığına işaret eden Kalyoncu, şunları kaydetti: "İtalya'ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 131, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yüzde 96, Rusya Federasyonu'na yüzde 40, Polonya'ya da yüzde 37 arttı. 2021 yılı ilk ayında bölge ihracatımızın yeni yıla artışla başlaması, belli sektörlerde yaşanan yüksek oranlı ihracat artışları, ihracat camiamızı ümitlendirdi ve ihracatçımıza doping etkisi yaptı. Önümüzdeki aylarda Kovid-19 pandemisinin aşı çalışmaları ile kontrol altına alınması sonucu yurt dışı piyasalarda yaşanacak talep artışlarının, bölge ihracatımızı çok daha üst rakamlara ulaştıracağını öngörmekteyiz."

"KDV iadelerinde sürecin hızlandırılmasını istiyoruz"

İhracatçıların yılın ilk aylarında gösterdikleri bu başarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Kalyoncu, "Bu vesile ile tüm ihracat camiamıza ve bizlere destek veren tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz. Yakalanan bu artış ivmesinin çok daha üst oranlara çıkması için çok değerli hükümetimizden özellikle lojistik maliyetlerinde bir miktar destek sağlanmasını ve uzun süredir bekleyen KDV iadelerinde sürecin hızlandırılmasını istirham ediyoruz. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler hem bölge hem de ülke ihracatımızda büyük sıçrama yaptıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.