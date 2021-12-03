Doğu ve Güneydoğu illerinde sınır ticaretine 150 milyon dolar limit

ANKARA(DÜNYA) - Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar kapsamında her bir komşu ülke için limit 75 milyon doları tarım, 75 milyon doları da sanayi ürünleri olmak üzere 150 milyon lira olarak belirlendi. Bu karar ile birlikte 25 Ocak 2016 tarihli Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin KTarar yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan yönetmelikte yer alan parasal sınırlar değiştirilmedi.

Karara göre, esnaf , tacir ve mağaza kiralayanlar bu karar kapsamında bir ay içinde en fazla 75 bin dolar karşılığı ithalat yapabilecek. İthalatta KDV ile ÖTV toplamı olarak tek bir maktu vergi uygulanacak. Bir ülkeden yapılacak ithalatta, ürünün o ülkede üretilmiş olduğunun belgelendirilmiş olması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki hasat dönemini dikkate alarak ithalat dönemine kısıtlama getirebilecek.

Canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatı yanı sıra ithali belli kurumların iznine bırakılmış maddeler, dampinge karşı korunma önlemine tabi ürünler, petrol ürünleri ve silah ithalatı yapılamayacak.

Sınır ticareti kapsamında ithalat; İran, Irak, Suriye, Gürcistan ve Nahçıvan’dan yapılabilecek.

İthalat değer limitleri il bazında tahsis edilecek ithalat uygunluk belgelerinin düzenlenmesinin ardından her yıl Aralık ayının sonuna kadar valiliklere bildirilecek.