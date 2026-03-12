Doğum izninde yeni dönem: Süre uzuyor, ödeme miktarı artıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifiyle doğum izni ve aile destek uygulamalarında önemli değişiklikler gündeme geldi. Düzenlemenin yasalaşması halinde, annelerin halen 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Böylece çalışan anneler, doğum sonrasında çocuklarıyla daha uzun süre vakit geçirme imkânına kavuşacak.

Teklife göre anneler, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta izin kullanabilecek. Ayrıca sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen anneler, doğum öncesindeki 8 haftalık iznin bir kısmını ya da tamamını doğum sonrasına aktarabilecek. Bu esneklik sayesinde doğum sonrası izin süresinin fiilen daha da uzaması mümkün olacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre kadın memurlar için de benzer bir esneklik öngörülüyor. Doktor raporuyla uygun görülmesi halinde, memur anneler doğumdan önceki son 2 haftaya kadar çalışabilecek. Böylece doğum sonrası izin süresi 5,5 aya kadar uzayabilecek.

Ücretsiz izin ve yarı zamanlı çalışma seçenekleri korunuyor

Analık izninin ardından anneler, mevcut uygulamada olduğu gibi ücretsiz izin hakkından da yararlanabilecek. Bunun yanı sıra yarı zamanlı çalışma hakkı da devam edecek. Çocuk sayısına bağlı olarak anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabilecek. İsteyen anneler ise çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışarak yarım maaş alma hakkını kullanabilecek.

Babalık izni 10 güne çıkıyor

Yasa teklifinde babalık izni süresinin artırılması da yer alıyor. Buna göre kamuda ve özel sektörde çalışan babalar arasındaki izin farkı kaldırılacak. Hâlihazırda 5 gün olan babalık izni, tüm çalışanlar için 10 güne yükseltilecek.

Düzenleme, koruyucu aileleri de kapsıyor. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan memurlara, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 gün izin verilecek. Ayrıca sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

Analık ödeneğinde 56 günlük ek ödeme

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte annelere ödenen analık ödeneği süresi de 112 günden 168 güne yükselecek. Böylece çalışan anneler, 56 günlük ek ödeme alma hakkı kazanacak.

Analık ödeneği, son 1 yıllık brüt kazanç ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada brüt ücretin üçte ikisi esas alınırken, ödeme 168 günlük rapor süresi üzerinden yapılacak. Mevcut sistemde 112 gün için 82 bin 208 lira ödeme alan bir annenin, yeni düzenleme sonrası 168 gün için 123 bin 312 lira analık ödeneği alabileceği ifade ediliyor.

Yeni teklifin yasalaşması halinde, doğum izni süresinin uzatılması ve aile destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle çalışma hayatında ebeveyn haklarının genişletilmesi hedefleniyor.