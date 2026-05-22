Doğum yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarları güncellendi. Buna göre 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için ailelere tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor.

1 milyonun üzerinde çocuk destekten faydalandı

Bakan Göktaş, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 70 bin 123 çocuğun yararlandığını belirtti. Yardımdan faydalanan çocukların 445 bin 20’sinin birinci çocuk, 328 bin 697’sinin ikinci çocuk, 296 bin 406’sının ise üçüncü ve üzeri çocuk olduğu açıklandı.

Ayrıca hak sahiplerinden 24 bin 81 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğu belirtilirken, iki, üç ve üzeri çocuk kategorisinde toplam 625 bin 103 çocuk için düzenli ödeme yapıldığı kaydedildi.

“Ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık”

Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda mayıs ayı doğum yardımı ödemelerini, Kurban Bayramı öncesinde ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 50 bin 401 annenin hesabına 18 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ile “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgilerine de mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğini ifade etti.

Ödemelerin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı belirtilirken, doğum yardımı desteğinin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceği hatırlatıldı.