Doğum yardımı resmileşti: Üçüncü çocuk için aylık 5.000 TL destek verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da doğum yardımıyla ilgili madde değiştirildi.

2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulama, 1 Ocak 2025 ve sonrası doğumlar için geçerli olacak. Yeni teşvik paketi kapsamında birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı artış yetkisine sahip olacak

Ödeme miktarlarında artış yapılması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarından karşılanacak. Yardımlar herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacak ve haczedilemeyecek.

Yanıltıcı beyanda bulunanlardan yersiz ödemeler faiziyle tahsil edilecek

Yardım alırken gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, ödenen tutar gecikme faiziyle birlikte iade edilecek. Gerekli ödeme bir ay içinde yapılmazsa, alacaklar ilgili vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuru süreci şu şekilde işleyecek:

* Doğumun ardından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydı yapılacak.

* “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla başvuru yapılacak.

* Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından alınacak.

* Kamu kurumlarında çalışan personel, başvuruyu kendi kurumuna iletecek.

* Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Yeni teşvik sistemi, demografik yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik sosyal politika araçları arasında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.