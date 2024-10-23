Doğurganlık hızı hükümeti alarma geçti! Yeni eylem planı geliyor

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk iken, 2023 yılında 1,51'e gerileyerek nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldı. Türkiye'de doğurganlık hızının son yılların en düşük seviyesine yaklaşmasının ardından hükümet yeni bir eylem planı için harekete geçti.

“Demografik Nüfus Yüksek Kurulu" oluşturulacak

Düşüşün nedenleri ve neler yapılabileceğine yönelik kapsamlı araştırma için Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği, “Demografik Nüfus Yüksek Kurulu” oluşturulacağı açıkladı. Yılmaz, kurulun önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçirileceğini söyledi. Yılmaz, yeni oluşturulacak kurulda farklı birimlerin nüfus politikaları konusunda koordinasyon halinde çalışacağını ve yeni bir eylem planı geliştireceğini söyledi.

Eğitim seviyesi yükseldikçe doğurganlık azalıyor

Yılmaz, eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısının düştüğüne dikkat çekerken, kadınların işgücüne girişi ile de sürecin etkilendiğini belirtti. Doğurganlık hızının artmaması halinde Türkiye’nin yaşlı ve nüfusu azalan bir ülke olma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Yılmaz, gelecekte “yaşlı bakım merkezlerine” olan ihtiyacın artacağını vurguladı.

'Tek çocuk' eğilimi artıyor

Demografi uzmanları ise ekonomik kaygının çocuk sahibi olma kararını etkilediğine dikkat çekerek, Türkiye'de eğilimin 'tek çocuk yapma' tercihine yaklaştığını belirtiyor.