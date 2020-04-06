Doğuş Gayrimenkul de kapanan dükkanlardan kira almayacak

06 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yeni koronavirüs salgını ile birlikte perakende sektörü önemli bir yara aldı. Alışveriş merkezlerinin kapanması ile birlikte gözler kiracılardaydı. Mağaza sahibi markalar, alışveriş merkezi sahiplerinin kira almamasını talep ederken, bazı AVM’ler de bu çağrıya olumlu yanıt veriyor.

Ankara’da Armada ve Panora alışveriş merkezlerinin mağazalardan kira almamasıyla öne çıkan bu adıma İstanbul da uydu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Kanyon’un sahipleri mağazalardan kira almayacaklarını açıklamıştı.

Nisan ayı sonuna kadar

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Mart-30 Nisan arasında hizmete kapanan Eczacıbaşı ve İŞ GYO ortaklığındaki Kanyon AVM'nin bu tarihlerde dükkanlardan kira almayacağını bildirmesinin ardından Doğuş Gayrimenkul de benzer bir karara imza attı.

Doğuş Gayrimenkul tarafından alınan kararda şu bilgiler yer aldı:

“Şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM'nin, market ve optik hizmetleri hariç olmak üzere 23 Mart 2020 tarihi itibariyle geçici bir süre için faaliyetine ara verildiği açıklanmıştı. Bu doğrultuda, Koronavirüs salgınının neden olabileceği ekonomik olumsuzlukları asgariye indirmek dışında, bu dönemi iş birliğiyle mümkün olduğunca az hasarla atlatabilmek adına; Gebze Center AVM'de 2020 yılı Nisan ayı için alışveriş merkezlerimizin kapalı olduğu süre boyunca, kapalı olunan günler için süpermarket haricindeki değerli iş ortaklarımızdan kira alınmamasına karar verilmiştir.”

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca Doğuş Center Maslak ve Doğuş Center Etiler gayrimenkullerindeki kapanan işyerlerinden kapandıkları günden 30 Nisan 2020 tarihine kadar kira alınmayacak.

Hatırlanacağı üzere Doğuş Gayrimenkul, 2018’de Gebze Center AVM’yi 102 milyon euroya Seyir Gayrimenkul’e satacağını açıklamış, ardından işlem iptal edilmişti.