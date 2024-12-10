Doğuş Holding'den Doğuş Otomotiv'de hisse satışı
Doğuş Holding A.Ş., Doğuş Otomotiv'de 11 milyon adet hissenin kurumsal yatırımcılara satıldığını açıkladı. Hisse başına fiyatın ise 213 lira olduğu duyuruldu. Satış sonrası Doğuş Holding'in Doğuş Otomotiv sermayesindeki payı yüzde 60,5 seviyesine geriledi.
Doğuş Holding tarafından MKK'ya (Merkezi Kayıt Kuruluşu) gönderilen açıklamada Doğuş Otomotiv'de sahip olunan paylardan 11 milyon TL nominal tutarlı hissenin 9 Aralık 2024 tarihinde 213 TL fiyat üzerinden kurumsal yatırımcıya satıldığı ifade edildi.
Doğuş Holding'in Doğuş Otomotiv sermayesindeki payı bu satışın ardından yüzde 60,5 seviyesine geriledi. Gerçekleşen satış öncesinde bu oran yüzde 65,5 seviyesindeydi.
Yüzde 3 indirim uygulandı
Açıklamada mutat istisnalar saklı kalmak kaydıyla, 90 günlük satmama süresi (lock-up period) taahhüt edildiği de belirtildi.
Doğuş Otomotiv hisselerinin dünkü kapanış fiyatı olan 220,80 TL'ye göre 213 TL'deki satış fiyatı yaklaşık yüzde 3,5 oranında indirim ifade ediyor