Doğusan Boru’nun kamu hisseleri için özelleştirme ihalesi açıldı
Özelleştirme İdaresi, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.’deki yüzde 56,09 oranındaki kamu payının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı. Tekliflerin 24 Kasım 2025’e kadar alınacağı ihalede geçici teminat 75 milyon TL olarak belirlendi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye yapısında yer alan yüzde 56,09 oranındaki kamu hisselerinin blok satış yöntemi ve pazarlık usulü ile özelleştirilmesi için ihale açtı.
İhalenin son teklif verme tarihi 24 Kasım 2025 saat 18.00 olarak ilan edildi. Geçici teminatı 75 milyon TL, şartname ve tanıtım dokümanı bedeli 75 bin TL olarak belirlendi.
İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek.
İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.