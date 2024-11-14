Doha Büyükelçisi Göksü duyurdu: Türkiye ve Katar arasında 9 yeni anlaşma

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 10. Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile Katar arasında ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında işbirliğini güçlendirecek 9 yeni anlaşmanın imzalanacağını belirtti. Göksu, komitenin 2014 yılından bu yana iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, savunma, güvenlik, eğitim ve kültürel ilişkileri en üst düzeyde geliştirmek için çalıştığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 kat arttı

Büyükelçi Göksu, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda beş kat arttığını söyledi. Göksu, Katar’da faaliyet gösteren binden fazla Türk şirketi bulunduğunu, Türkiye’de ise yaklaşık 200 Katarlı şirketin çeşitli sektörlerde iş yaptığını belirtti. Ayrıca, Türk inşaat şirketlerinin Katar’da üstlendiği projelerin toplam değerinin 20,16 milyar dolara ulaştığını kaydeden Göksu, Katar’ın Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının güvenli ve başarılı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Savunma işbirliği gelişiyor

Savunma alanındaki işbirliği hakkında da bilgi veren Göksu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Hava Unsur Komutanlığı ve Deniz Unsur Komutanlığı kurulduğunu aktardı. Göksu, enerji, sağlık, kültür ve eğitim alanlarında da Türkiye ve Katar’ın önemli işbirliği projelerine imza attığını belirtti.

"Türkiye ve Katar, bölgesel barış için çalışıyor"

Göksu, Türkiye ve Katar’ın bölgesel barış ve güvenliğin desteklenmesinde önemli roller üstlendiklerini ifade ederek, Filistin sorununa dikkat çekti. Göksu, iki ülkenin Filistin halkının insani acılarını hafifletme, bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönünde adil ve kapsamlı bir çözüm bulma çabalarında aktif olarak yer aldığını belirtti.

Yeni anlaşmalar ekonomik ve stratejik alanlara odaklanıyor

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 10. Toplantısı'nda imzalanacak yeni anlaşmaların ticaret, savunma, enerji ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında işbirliğini derinleştireceğini söyleyen Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin liderliğinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yeni zirvelere ulaştığını dile getirdi.