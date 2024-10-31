Doktor Kıyamet: Türkiye’de 2025’te bir alım fırsatı olacak

Çin’in yüzde 4’ün üzerinde bü­yüyemeyeceğini belirten Fa­ber, 2025’in gelişmekte olan pi­yasalar için gevşeme açısından uygun olup olmayacağını da değerlendirdi.

Faber, “Değer­li metallere yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Do­layısıyla burada değerlemeler epey düşük. Türkiye’de 2025’te bir alım fırsatı olacak. O nokta­dan sonra ABD tarafında satış fırsatları oluşacak” dedi.

Bloomberg HT’ye özel açık­lama yapan Faber, kamu borç­lanmasının yüzdesel olarak ba­kıldığında Batılı ülkelerde en­dişe verici olduğunu ve krize doğru gidildiğini belirtti.