Doktor Kıyamet: Türkiye’de 2025’te bir alım fırsatı olacak
Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri dolayısıyla ‘Doktor Kıyamet’ olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, Türkiye’de 2025’te bir alım fırsatı olacağını söyledi.
Çin’in yüzde 4’ün üzerinde büyüyemeyeceğini belirten Faber, 2025’in gelişmekte olan piyasalar için gevşeme açısından uygun olup olmayacağını da değerlendirdi.
Faber, “Değerli metallere yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada değerlemeler epey düşük. Türkiye’de 2025’te bir alım fırsatı olacak. O noktadan sonra ABD tarafında satış fırsatları oluşacak” dedi.
Bloomberg HT’ye özel açıklama yapan Faber, kamu borçlanmasının yüzdesel olarak bakıldığında Batılı ülkelerde endişe verici olduğunu ve krize doğru gidildiğini belirtti.