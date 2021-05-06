Dokuma branda ithalatında vergi uygulaması sürecek
Çin ve Vietnam menşeli polietilen ve polipropilen mensucat ithalatında dampinge karşı verginin devam etmesine karar verildi.
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda, Çin ve Vietnam menşeli polietilen ve polipropilen mensucat (dokuma branda) ithalatında dampinge karşı verginin devam etmesine karar verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, söz konusu ürün ithalatının kilogram başına Çin menşeli olanlarına 1.06 dolar, Vietnam menşeli olanlarına 1.16 dolar dampinge karşı vergi uygulanmaya devam edilecek.