Dolar 6.85'i geçti, borsada kayıplar artıyor

15 Nisan 2020

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Yurt dışındaki sınırlı kayıplara karşın, TL varlıklarda ciddi bir satış baskısı yaşanıyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, dün 1,5 yıl sonra 6,80 barajını aşarken, bugün 6.85'in üzerine çıktı. Euro/TL de aynı şekilde yükseldi ve 7,50'yi gördü.

Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki yatay seyre paralel olarak güne yüzde 0,40 yükselişle 98 bin 944 puandan başladı. Ancak, açılış sonrasında sert bir satış baskısı gören BİST 100 endeksi, yüzde 4'e yakın kayıpla 94.835 puana kadar geri çekildi. Endekste işlemler saat 11:10 itibariyle yüzde 3,47 kayıpla 95.000 civarında gerçekleşiyor.

Petrol fiyatları 30 doların altında

OPEC+ anlaşmasının ardından yükselmesi beklenen fiyatlar bu hafta 30 doların da altına geriledi. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 13 milyon varil arttığına işaret eden verilerin ve OPEC+ arz kısıntısının talepteki düşüşü telafi etmekte yetersiz kalacağı endişelerinin etkisi ile yaşanan düşüşün ardından, bu sabah yönü yukarı çevirdiler. Yaşanan sınırlı yükselişe rağmen brent petrol 29,45 dolarla hala 30 doların altında.

ABD borsaları yüzde 3 artışlarla kapandı

Dünya borsalarının genelindeki alıcı seyrin etkisiyle ABD borsaları yüzde 3'lerin üzerinde artıda kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,4 artışla 23.949,76 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 3,02 artarak 2.845,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 yükselişle 8.515,74 puana çıktı.