Dolar, ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Yurt içinde haziran ayı öncü dış ticaret verilerinin takip edileceği haftanın son günü, ABD istihdam verileri piyasaların bekleyeceği gündem olacak.

Hafta başından bu yana 8,70 civarında değerlenen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 8,65'in altına geriledi. Haftanın son işle gününde ise TL dünkü kazanımlarının yarısını geri aldı ve dolar/TL 8,68'e doğru yükseldi. Euro/TL ise 10,46'dan başladığı haftayı 10,30'un hemen altında kapatmata hazırlanıyor.

Döviz piyasaları ABD tarım dışı istihdamı bekliyor

Dolar, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin yüksek gelmesi halinde doların daha fazla güçlenebileceği yönünde işlemcilerin beklenti içine girmeleriyle yen karşısında 15 ayın zirvesine ve diğer büyük para birimleri karşısında da son ayların zirvesine seviyelerine çıktı. Bugün TSİ 1530'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdamının 700,000 artışa işaret edeceği tahmin ediliyor. Ancak verinin daha yüksek gelebileceğine dair beklentiler bulunurken, daha güçlü bir artış ABD'de faizlerin yıllar boyunca sıfıra yakın kalacağı varsayımını tehlike altına sokacak. Dolar, bu hafta yen karşısında %0.7 yükselerek Mart 2020'den beri olan zirvesine çıktı. Dolar, bugün yen karşısında %0.06 artışla 111.65 seviyesine yükseldi. Euro ise dün dolar karşısında dün 1.1837 seviyesindeyken bugün 1.1843 seviyesine yükseldi. ABD dolar endeksi hafta başından beri %0.8 yükseldikten sonra bugün 92.549 seviyesinde yatay seyretti.

GÜNÜN AJANDASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayacak (11.30).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı'nı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.

TCMB, Nisan-Haziran 2021 dönemi 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak (15.30). Mayıs ayında tarım dışı istihdam 559 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 5,8 olarak açıklanmışt. Piyasalarda tarım dışı istihdamda 706 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 5,8'den yüzde 5,6'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

ABD'de istihdamın yanı sıra dış ticaret (15.30), fabrika siparişleri, Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri bulunuyor.

Euro Bölgesinde de üretici fiyatları yakından takip edilecek veriler arasında bulunuyor (12.00). Bölgede Nisan ayında üretici fiyatları aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 7,6 artış göstermişti.