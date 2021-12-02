Dolar alınır mı? Dolar almak mantıklı mı?

Dolar son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Eylülden bu yana yüzde 35'in üzerinde değerlenen dolar, bu haftaya ise düşüşle başladı. Piyasaların açılışına doğru dolarda düşüş derinleşirken, dolar/TL 11,05 seviyelerine kadar çekildi. Bugün ise dolar 13 liranın üzerinde işlem görüyor.

Dolar almayı planlayanların aklına takılan soru ise "Bu seviyeden dolar alınır mı" oldu. Tarihi zirvesini gören dolarda yatırımcılar, yaşanacak düşüşle birlikte yatırımlarında zarar etme endişesi taşıyor. Bu noktada DÜNYA Gazetesi'nden Ufuk Korcan ise yatırımcılara sepet yapmayı öneriyor.

Buradan dolar alınır mı?

Ufuk Korcan, yazısında dolara yatırım yapmayı planlayanlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Yurtiçi yerleşiklerde önceki hafta döviz alımları sürdü ve bankalardaki Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) 1 haftada 1.9 milyar dolarlık artış yaşandı. Kısa sürede bu kadar sert bir hareketin ardından yeni pozisyon açmak biraz riskli olabilir. Fakat daha önce döviz alanlar için satış için acele etmemeleri öneriliyor. Belirsizliğin ve dalgalanmaların arttığı dönemlerde panik halinde verilecek kararlar, tasarruf sahiplerini zarar ettirebilir. Dolayısıyla yumurtaları aynı sepete koymak yerine döviz, mevduat, tahvil, altın, hisse senedi gibi yatırım araçlarından oluşan bir portföy oluşturmak mantıklı."