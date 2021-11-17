Dolar küresel güç kazanmaya devam ediyor. Türk Lirası karşısında son dönemde hızlı bir yükseliş yaşayan ve 10 lirayı aşan dolar konusunda yatırımcılar, "Dolar alınır mı, satılır mı" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

DÜNYA Gazetesi yazarı Emre Alkin, kendisine yöneltilen "Dolar alınır mı" sorularına yanıt verdiği köşe yazısında, rekor seviyede kapanış yapılan günlerde alım yapmak yerine, geri çekilme anının beklenmesini tavsiye ediyor.

Sert yükselişlerin sonunda mutlaka bir sakinleşme ya da geri çekilme olacağını söyleyen Alkin, sermayelerin ya sa tasarruflarının tamamıyla döviz alanların dolar 10,05'i test ettikten sonra 9,96'ya gerilemesiyle geri alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kimseyi spekülasyona teşvik etmediğini söyleyen Alkin yazısında, "Sadece sabırlı olunduğu zaman konjonktürden kar elde edilebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Geriye dönüp bakıldığında günlük zirvelerin heyecanına kapılmadan sabredip ortalık sakinleşince döviz satın alanların, diğer yatırımcılara göre daha fazla kazandığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.