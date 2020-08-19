19 Ağustos 2020

TOBB ETÜ Öğr. Üyesi Atılım Murat, Dünya Gazetesi'nde Aykırı Finans köşesinde kaleme aldığı 19 Ağustos 2020 tarihli "Faiz artışı ve rehberlik gerekiyor" başlıklı yazısında, "Dolar dünyada zayıflarken, Türk Lirası neden değer kaybediyor?" sorusuna yanıt verdi.

Murat, döviz kurlarının daha fazla yükselmesini önlemenin teknik olarak faiz artışından ve sözlü yönlendirmeden geçtiğini ifade ederken, yerli yatırımcılara "Enflasyon karşısında tasarrufları ezdirmeyeceğiz" mesajı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yerli yatırımcıların Türk Lirası'na güveninin azaldığına değinen Murat, "Yerli yatırımcıların Türk Lirası’na (TL) güveni artırılmalıdır. Dolarizasyon Türkiye ekonomisinin bir gerçeğidir. Ağustos 2018’de bile insanlar TL’den böylesine kaçmıyorlardı. Uzun yıllardır piyasaları takip eden bir finansçı olarak, böyle bir yatırımcı psikolojisine şahit olmadım." ifadelerini kullandı.

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