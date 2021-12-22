Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından değer kaybetmeye başladı. Eylül ayından bu yana hızla yükselen dolar, bu kez hızla değer kaybetmeye başladı. Açıklamaların ardından pazartesi günü yüzde 23 kaybeden dolar, bu sabah ise güne yüzde 2'yi aşan değer kaybıyla başladı. Dolardaki düşüşü euro ve sterlin de takip etti.

Şu anda dolar 12.55 lira seviyelerinde bulunuyor.

Analistlerden dolar yorumu

Dolardaki düşüşü yorumlayan analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştirilen yüklü döviz satışının sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirtirken, uygulamaya konan yeni finansal ürünlerin de kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Sektör temsilcileri istikrar bekliyor

Ekonomik düzenlemeler, birçok sektör tarafından olumlu karşılanırken, paket sonrasında ilk beklentiler fiyatların düşmesi ve öngörülebilir kur oldu. Dengeli ve istikrarlı bir kur mesajı veren ihracatçı birlikleri temsilcileri, dolar kurunda 10’un altının ise tehlikeli olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri, perakendede dövize bağlı asıl düşüşün hızlı tüketim ürünlerinde gerçekleşmesini bekledikleri görüşünde birleşirken, ancak söz konusu indirimlerin yavaş yavaş olacağını belirttiler.