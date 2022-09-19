Dolar düşer mi, yükselir mi? Uzmanların dolar yorumu
Dolar yükselişine devam ediyor. Fed'in bu hafta açıklayacağı kararlar öncesinde küresel dolar talebi artmaya devam ederken, dolar yeni haftaya Türk lirası karşısında yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde dolar yüzde 0,2 yükselişle 18,2870 liradan işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar, önceki kapanışını yüzde 0,1 düşüşle 18,2555 Türk lirasından tamamlamıştı. Dolar, bu haftaya ise yükselişle başladı. Yüzde 0,2 oranında yükselen dolar güne 18,2870 Türk lirasından başladı.
Uzmanlardan dolar yorumu
Dolardaki son durumu değerlendiren analistler, Fed'in bu hafta açıklayacağı kararlar öncesinde küresel ölçekte dolar talebinin arttığını söyledi. Fed'in şahinleşen politikalarının devam edeceği yönündeki beklentilerle dolar yükselişine devam ederken, şu sıralar dolar son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
Diğer majör para birimlerinde son duruma bakıldığında ise euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 18,2490'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 20,8160'tan satılıyor.