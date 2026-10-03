Dolar endeksi 9 ayda yüzde 3,3 yükseldi: 1.5 yılın zirvesini test etti

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Küresel piyasalarda doların seyrinde yıl boyunca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler ile Orta Doğu’daki gelişmeler belirleyici oldu. Petrol fiyatlarının ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi de doların güçlü kalmasını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 2025 yılını 98,3 seviyesinde tamamlamıştı. 2026’nın ilk dokuz ayında ise farklı yönlerde sert hareketler yaşandı.

Dolar endeksi ocakta 4 yılın en düşük seviyesini gördü

Fed’in faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileriyle dolar endeksi ocak ayında 95,5 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye yaklaşık son 4 yılın en düşük noktası oldu.

Şubat sonunda Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin enflasyon endişelerini güçlendirmesinin ardından endeks mart ayında yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD/İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin enerji maliyetlerini yükseltmesi, küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin güvercin beklentilerin zayıflamasına neden oldu. Enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği endişeleri de Fed’in daha şahin bir politika izleyebileceği beklentisini artırarak doları destekledi.

Nisanda 97,6’ya geriledi, haziranda 101,8’e çıktı

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisiyle dolar endeksi nisanda 97,6 seviyesine geriledi. Kalıcı barışın sağlanamamasıyla endeks mayısta 99,5’e, haziranda ise 101,8’e yükseldi.

Üçüncü çeyrekte daha yatay bir görünüm ortaya çıktı. Haziran sonunda 101,2 olan endeks, eylül sonunda 101,5’e çıkarak çeyreği sınırlı yükselişle tamamladı. Böylece dolar endeksinin 2026’nın ilk 9 ayındaki artışı yüzde 3,3 oldu.

Dolar endeksi 102,2 ile 1,5 yılın zirvesini test etti

Doların yükselişi eylül sonuyla sınırlı kalmadı. ABD’de bu hafta açıklanan istihdam, büyüme ve enflasyon niteliğindeki kişisel tüketim harcamaları verilerinden gelen karışık sinyallerin ardından dolar endeksi 102,2 seviyesine çıktı.

Bu hareketle endeks yaklaşık 1,5 yılın en yüksek seviyesini test etti.

Yüksek petrol ve tahvil getirileri doları destekliyor

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, dolar endeksinin üçüncü çeyrekteki güçlü performansının arkasında bir dizi destekleyici unsur bulunduğunu söyledi.

Waterer’a göre yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarken Fed’in daha şahin bir duruş sergilemesini destekledi ve eylüldeki faiz artırımına katkı sağladı. ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş de doları göreli getiri açısından daha cazip hale getirdi.

Dolar için yıl sonu beklentisinde petrol belirleyici

Waterer, petrol fiyatlarının yüksek kalması, Hazine tahvil getirilerinin desteklenmesi ve piyasaların Fed’den ilave faiz artırımları beklemeye devam etmesi durumunda dolar endeksinin yıl sonuna kadar yukarı yönlü eğilimini koruyabileceğini belirtti.

Buna karşılık petrol fiyatlarında anlamlı bir gerilemenin faiz artırım beklentilerini hızla zayıflatabileceğine ve doların temel desteklerinden birini ortadan kaldırabileceğine dikkat çekti. Waterer, mevcut yüksek petrol fiyatları ve yüksek tahvil getirileri tablosunun dolar açısından destekleyici olduğunu ifade etti.